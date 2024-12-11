Aydın\'da Genç Ailesinin Evinin Yangınını Çıkardı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evi yakıp olay yerinden kaçarken, çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Terziler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Oktay G, annesi E.A.G ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sinirlenen genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evi yakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan genci yakalamak için çalışma başlattı. - AYDIN