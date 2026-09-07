Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan zanlı, 19 göçmenle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan zanlı, 19 göçmenle yakalandı

Aydın\'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan zanlı, 19 göçmenle yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yabancı uyruklu şüpheli M.C.T.G., yer temin ettiği 19 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı. Şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi; göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışlarını sağlamak amacıyla göçmenlere yer temin ettiği belirlenen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Operasyonda 19 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen şahısların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, göçmenlere yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaları amacıyla yer temin ettiği belirlenen yabancı uyruklu M.C.T.G. isimli şüpheli tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanırken şahsın üzerinde yapılan aramada göçmen kaçakçılığı suçundan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirildi.

Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli M.C.T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Tutuklama, 3. Sayfa, Efeler, Göçmen, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan zanlı, 19 göçmenle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı
Nazilli’de çatıya düşen dana kurtarıldı Nazilli'de çatıya düşen dana kurtarıldı
Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı
Zelenski’den savaş açıklaması: Kış boyunca devam edebilir Zelenski'den savaş açıklaması: Kış boyunca devam edebilir
Manchester United’a 906’da büyük şok Son saniyede kaleye füze yolladı Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı
Bir dönem Beşiktaş’taydı Bayern Münih’in 60 maçlık serisine son verdi Bir dönem Beşiktaş'taydı! Bayern Münih'in 60 maçlık serisine son verdi

17:13
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
16:32
Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı
Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:18
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıkladı
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı
15:52
Ahmet Davutoğlu ifade verdi İşte ilk sözleri
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
14:53
OVP sonrası yeniden hesaplandı İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 17:24:29. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan zanlı, 19 göçmenle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement