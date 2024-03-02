Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 bin 76 kişiyi sorguladı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde düzenlenen çalışmalar kapsamında ekipler 2 bin 76 yerli ve yabancı şahsı sorguladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında; 2 bin 31 yerli, 45 de yabancı şahıs olmak üzere toplamda 2 bin 76 şahıs sorgulandı. Faaliyet kapsamında 6 düzensiz göçmen, Nazilli ve Kuşadası ilçelerinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs ile Kuşadası ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN