Aydın\'da hapis cezası bulunan şahıs Jandarma tarafından yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyon kapsamında hakkında 8 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs kıskıvrak yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Suç ve suçlulara göz nefes aldırmayan ekipler, aranan şahıslara da göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından düzenlenen operasyon kapsamında; hükümlü ve tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında toplam 8 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. Şahnalı Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN