Aydın'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalar ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında; hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçlarından aranana ve hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ü. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ü. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN