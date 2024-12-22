Aydın'da Hayvan Hırsızlığı Çözüldü - Son Dakika
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Aydın'da Hayvan Hırsızlığı Çözüldü

Aydın\'da Hayvan Hırsızlığı Çözüldü

Çine'de 52 saatlik kamera incelemesiyle 4 büyükbaş hayvan hırsızlığı aydınlatıldı, 3 kişi tutukladı.

22.12.2024 13:01
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Aydın'ın Çine ilçesinde 4 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı jandarmanın 52 saatlik kamera incelemesi ve titiz çalışması ile aydınlatılırken, hırsızlığı gerçekleştiren 3 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çine Subaşı Mahallesi'nde 4 adet büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Olayın ihbar edilmesinin ardından Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik detaylı araştırmaya başlandı. Olay yeri olan 250 dönümlük tel örgü ile çevrili arazide yapılan inceleme ve iz takibinde tel örgünün kesilerek hayvanların çıkarıldığı noktanın tespit edilmesi üzerine yol güzergahında bulunan 58 adet kamerada 52 saatlik görüntü incelemesi sonucunda şüpheli araç tespit edildi. Şüpheli araç ile ilgili yapılan araştırma ve inceleme sonucunda araç içerisinde A.Y, A.S., A.E. isimli şüphelilerin olduğu tespit edildi. Dalama Mahallesi'nde A.Y.'ye ait ahırda dört 4 adet büyükbaş hayvan tespit edilerek kontrol altına alındı. Suça konu hayvanların bulunması üzerine suçta adı geçen 3 şüpheli eş zamanlı olarak Gölhisar Mahallesi'nde yakalandı ve hırsızlıkta kullanılan araç ele geçirildi. Suça konu hayvanlar yapılan teşhis işleminin ardından eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Hayvan Hırsızlığı Çözüldü - Son Dakika

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