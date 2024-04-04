Aydın Söke\'de Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri hayvan hırsızlığı şüphelilerini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mahallesi'nde 3 adet büyükbaş hayvan çalınması üzerine jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde N.E.D, H.Ö ve B.D isimli hırsızlık şüphelileri aynı gün yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Hayvanların ikisi canlı biri ölü olarak sahiplerine teslim edildi. - AYDIN