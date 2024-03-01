Aydın'da Hırsızlar Elektrik Kablosu Çalarken Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Hırsızlar Elektrik Kablosu Çalarken Yakalandı

Aydın\'da Hırsızlar Elektrik Kablosu Çalarken Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kuruma ait alandaki elektrik hattından yaklaşık 500 metre kabloyu çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının E.G. ile H.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

01.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:08
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kuruma ait alandaki elektrik hattından yaklaşık 500 metre kabloyu çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın- İzmir Otoyolu Alangüllü Park Alanı mevkiinde bir kuruma ait elektrik hattından yaklaşık 500 metre uzunluğunda elektrik kablosu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalını. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının E.G. ile H.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden E.G.'nin 16'sı hırsızlık olmak üzere 32 suç kaydı, H.A.'nın ise 10'u hırsızlık olmak üzere 16 suç kaydı olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Germencik, Jandarma, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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