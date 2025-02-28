Aydın\'da Hırsızlık Şebekesi Çözüldü

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otodan ve bir evden hırsızlık gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Başaran Mahallesi'nde T.K. isimli şahıs, otomobilinde bulunan araç teybinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı ihbarında bulundu. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı çalışmalar ve görüntü incelemeleri sonucunda 2 şüpheli tespit edilerek ikametinde yapılan adli aramada, çalınan oto teybi ile birlikte başka bir şahsın ikametinden çalınan televizyon ele geçirildi. Ayrıca, evde yapılan aramada hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 4 adet oto teyibi, 2 adet süt sağım makinesi, 3 adet motorlu testere, 1 adet çim biçme makinesi ve 1 adet bilgisayar monitörü çevre ilçelerde meydana gelen hırsızlık olayları ile karşılaştırmak üzere muhafaza altına alındı. Yakalanan şüpheliler ile ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - AYDIN