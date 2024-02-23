Aydın'da Horoz Dövüştürürken Yakalanan 9 Kişiye 122 Bin 769 TL Cezası - Son Dakika
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Aydın'da Horoz Dövüştürürken Yakalanan 9 Kişiye 122 Bin 769 TL Cezası

Aydın\'da Horoz Dövüştürürken Yakalanan 9 Kişiye 122 Bin 769 TL Cezası

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken yakalanan 9 kişiye 122 bin 769 TL idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı hayvan dövüşü yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Efeler ilçesindeki bir çiftlikte horoz dövüştürüldüğü bilgisine ulaşan ekipler, baskın düzenleyerek 9 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilere toplamda 122 bin 769 TL idari para cezası kesildi. Horozlar ve suç eşyaları ise Milli Parklar'a teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.02.2024 14:04
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken yakalanan 9 kişiye 122 bin 769 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı yasadışı hayvan dövüşü yapanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesinde bulunan bir çiftlikte horoz dövüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, baskında horoz dövüştüren 9 kişiyi yakaladı. Yakalanan 9 kişiye toplam 122 bin 769 TL idari para cezası uygulandı. Toplanan horozlar ve suç eşyaları ise Milli Parklar'a teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Horoz Dövüştürürken Yakalanan 9 Kişiye 122 Bin 769 TL Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Horoz Dövüştürürken Yakalanan 9 Kişiye 122 Bin 769 TL Cezası - Son Dakika
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