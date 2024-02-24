Aydın'ın Köşk ilçesinde hurda yüklü kamyonun çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'ın Köşk ilçesinde hurda yüklü kamyonun çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Aydın\'ın Köşk ilçesinde hurda yüklü kamyonun çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde hurda yüklü bir kamyonun çarptığı şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Köşk ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

24.02.2024 15:04  Güncelleme: 15:06
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Aydın'ın Köşk ilçesinde hurda yüklü bir kamyonun çarptığı şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzerinde Köşk ilçe sınırları içerisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametin den Aydın merkez ilçe Efeler istikametine doğru seyir halinde olan hurda yüklü 09 AHF 984 plakalı kamyon, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nazif Kart'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Kart ağır yaralanırken, kamyon da yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kart'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Kart, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Denizli, Aydın, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Köşk ilçesinde hurda yüklü kamyonun çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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