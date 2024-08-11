Aydın'da İncir Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da İncir Hırsızları Yakalandı

Aydın\'da İncir Hırsızları Yakalandı

Aydın'da incir bahçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

11.08.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da incir bahçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İncir sezonunun başlaması ile birlikte üreticilerin hasat telaşı devam ederken, incir hırsızları da bahçelere dadandı. İncir üreticileri kendi imkanlarıyla hırsızlara karşı tedbir alırken, jandarma ekipleri de sık sık devriye geziyor. Bu çerçevede İlçe Jandarma Komutanlıklarınca tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik düzenlenen devriye faaliyetleri esnasında Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde bir sahsa ait incir bahçesinde Y.Y. ve E.E. isimli şüpheliler çaldıkları 10 kilogram incir ile suçüstü yakalanmıştır. Germencik ilçesi Alangülü Mahallesi'nde de S.B., Hıdırbeyli Mahallesi'nde S.G. isimli şüpheliler incir bahçesinden çaldıkları toplam 50 kilogram incir ile suçüstü yakalandı. Nazilli ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde ise bir şahsın incir bahçesinden 20 kilogram incir çalan M.T. isimli şüpheli yapılan araştırma sonucu yakalandı. Meydana gelen 4 hırsızlık olayında ele geçirilen incirler bahçe sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Bahçe, Tarım, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da İncir Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 12:53:07. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da İncir Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement