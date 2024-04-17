Aydın\'da İnşaat İşçisi İş Kazasında Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapımına devam edilen bir ilkokulun inşaatta meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi Ercan Özer yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Buharkent ilçesi Kamilpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'nde bulunan bir okul inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımına 2,5 yıldır devam edilen Kamilpaşa İlkokulu inşaatında çalışan Ercan Özer (58), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 1. kattan merdiven boşluğuna düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede inşaat işçisinin bacağına demir saplandığını tespit etti.

Ağır yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan Özer, Nazilli'de yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 58 yaşındaki Özer'den sabah saatlerinde kötü haber geldi.

Nazilli'de yaşayan ve Buharkent'e çalışmak için giden Ercan Özer, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ercan Özer'in cenazesinin ikindi namazına müteakip Arslanlı Merkez Camii'den kaldırılıp Arslanlı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - AYDIN