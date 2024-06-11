Aydın'da Jandarma Ekipleri 45 Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Ekipleri 45 Şahsı Yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan araması bulunan 45 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, cinsel saldırı, dolandırıcılık gibi suçlardan arananlar da bulunuyor.

11.06.2024 11:35
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Aydın'da jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada çeşitli suçlardan araması bulunan 45 şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından iki günde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı icra edilen faaliyetlerde 45 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 18 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs olmak üzere 25 şahıs yakalandı. 20 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı.

Yakalanan (45) şahıs arasında, Kasten Öldürme suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, uyuşturucu suçundan 3 şahıs, cinsel saldırı suçundan 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan 2 şahıs, suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan 33 şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Ekipleri 45 Şahsı Yakaladı - Son Dakika

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