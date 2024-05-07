Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan 8 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirdi.
Didim, Efeler, Karpuzlu, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda S.Ö, F.T, B.H, E.Ş, B.E,,S.E, S.K, S.E isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan 8 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirdi - Son Dakika
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