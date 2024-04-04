Söke İlçesinde Jandarma, Serçin Mahallesi'ndeki Öğrencilere Tanıtım Yaptı - Son Dakika
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Söke İlçesinde Jandarma, Serçin Mahallesi'ndeki Öğrencilere Tanıtım Yaptı

Söke İlçesinde Jandarma, Serçin Mahallesi\'ndeki Öğrencilere Tanıtım Yaptı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi'nde bulunan öğrencilere Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tanıtım yapıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere Jandarmanın görevleri ve Türk bayrağı hediye edildi. Tanıtımların diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi.

04.04.2024 10:07  Güncelleme: 10:08
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Aydın'ın Söke ilçesi Serçin Mahallesi'nde eğitim gören öğrencilere Jandarmanın tanıtımı gerçekleştirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliğince Söke ilçesi Serçin İlköğretim Okuluna ziyarette bulunuldu. Yapılan etkinlikte öğrencilere Jandarmanın tanıtımı yapılarak Türk bayrağı hediye edildi. Tanıtımların diğer mahallelerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Söke, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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