Aydın\'da Jandarma Operasyonu: 4 Şahıstan Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda durumundan şüphelenilen 4 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çine, Efeler ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette, E.E., M.D., R.K. ve M.S. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, haklarında adli işlem yapıldı. - AYDIN