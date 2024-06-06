Aydın'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Buharkent, Çine, Germencik, Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette; Çine ve Germencik ilçesinde E.Ö. ve G.G. isimli şüphelilerin yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Öte yandan Ç.G., M.E.A., E.Ö., K.Y., F.Ç., B.K., G.G. isimli şüpheli şahısların da sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN