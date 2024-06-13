Aydın'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Aydın'da jandarma ekipleri Germencik ve Bozdoğan ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda 4 şüpheli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette; Germencik ilçesinde H.A., V.A., İ.D. ve D.A. isimli şüphelilerden 25 kök kenevir bitkisi, bir miktar skunk-esrar, kenevir tohumu ve bir miktar uyuşturucu madde ile Bozdoğan ilçesinde H.A. isimli şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN