Aydın'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın\'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'ın İncirliova, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli şahısların üst aramalarında uyuşturucu madde bulundu. İncirliova ve Sultanhisar ilçelerinde yapılan operasyonlarda B.A., B.D. ve A.E. isimli şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerde M.A., Y.E., E.O. ve E.C.G. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi ve adli işlem başlatıldı.

02.06.2024 10:48
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Aydın'ın İncirliova, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen şahısların yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için jandarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova, Köşk ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; İncirliova ve Sultanhisar ilçesinde B.A., B.D. ve A.E. isimli şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

B.A., B.D., A.E., M.A., Y.E., E.O. ile E.C.G. isimli şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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