Aydın\'da JASAT Operasyonunda 43 Şahıs Yakalandı

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Aydın'da JASAT ekiplerince yapılan operasyonlarda 2 günde çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, iki günde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs yakalandı. 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ayrıca bu yakalanan şahıslar arasında hırsızlık suçundan 3 şahıs, uyuşturucu suçundan 1 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 4 şahıs, diğer suçlardan 10 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 24 şahıs olmak üzere yakalanan topla 43 şahıs, gözaltına alınırken, haklarında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN