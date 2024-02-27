Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak av yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak av yapan şahıs yakalandı

Aydın\'ın Karacasu ilçesinde kaçak av yapan şahıs yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Dandalaz Barajı'nda bot ile balık ağı çekerek kaçak av yapan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa 10 bin TL idari para cezası uygulanırken, adli süreç başlatıldı.

27.02.2024 09:50
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Aydın'ın Karacasu ilçesi Dandalaz Barajı'nda bot ile balık ağı çekmek suretiyle kaçak av yapan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Yaylalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından baraj ve göletlerde yasadışı avlanmanın önlenmesi amacıyla icra edilen devriye esnasında Dandalaz Barajı'nda bot ile balık ağı çekmek suretiyle kaçak av yapan İ.Ş. isimli şahıs yakalandı. Karacasu İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince şahsa 10 bin TL idari para cezası uygulanırken, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanuna Muhalefet suçundan da adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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