Aydın'da Kaçak Define Arayan 5 Şüpheli Yakalandı
Aydın'da Kaçak Define Arayan 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Kaçak Define Arayan 5 Şüpheli Yakalandı
23.02.2026 19:46
Bozdoğan'da jandarma, define arayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı; cihazlara el konuldu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaçak define arayışı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi Alhisar Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında F.Ç. (42), İ.E. (25), Y.T. (39), A.S. (28) ve Y.T. (47) isimli şahısların arazi içerisinde 1 adet alan tarama cihazı ve 1 adet yer altı görüntüleme cihazı ile define aradıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı. Define aramada kullanılan cihazlara el konulurken, şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Bozdoğan, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

