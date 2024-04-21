Aydın\'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Kızılyer Mahallesi'nde A.O., N.O., M.G.Y., F.B. ve Ö.A. isimli şüpheli şahıslar tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada devriye tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte 1 adet metal dedektör ve farklı miktarda ve özellikte kazı malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
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Elazığ'ın Aşağı Demirtaş mevkiinde yaşayan 68 yaşındaki Birgül Kılıç'tan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan bir Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Belediyenin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonette 28 gram bonzai de ele geçirildi.
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