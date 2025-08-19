Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu

Aydın\'da Kaçak Tütün Operasyonu
19.08.2025 11:23
Jandarma, 39 kg tütün ve binlerce makaronla birlikte bir şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirdikleri kaçak tütün operasyonunda 39 kilo kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çine ilçesi Karakollar Mahallesi'nde M.E.T. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda; 39 kilo 300 gram kıyılmış tütün, 142 bin 400 adet boş makaron, 19 bin 20 adet doldurulmuş makaron ve 2 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Makaron, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

11:14
SON DAKİKA: Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
