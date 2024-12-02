Aydın\'da Kahvehanede Gizli Kumar Operasyonu

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kahvehanenin içerisinde bulunan gizli bölmede kumar oynayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılcaköy Mahallesi'nde umuma açık yerlerin kontrolü amacıyla girilen bir kahvehanenin içerisinde bulunan gizli bir bölümde 4 şahsa kumar oynanmasına yer ve imkan sağlandığı tespit edildi. Ayrıca gizli bölümde bulunan şahısların sigara içtiği ve alkol tükettiği tespit edilerek Efeler Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulanmak üzere işlem yapıldı. - AYDIN