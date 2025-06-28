Aydın\'da Kaldırımda Park Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırım üzerindeki otomobil alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızılay Caddesi üzerindeki kaldırımda park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle esnafı yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN