Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumundaki kişi ise yaralandı.
Kaza, Gencelli Mahallesi Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sepetli motosiklet Denizli istikametine seyir halinde bulunan süt tankeri ile çarpıştı. Feci kazada motosiklet hurdaya dönerken motosiklet sürücüsü Hasan Ali Özcan'ın olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ve polis ekipleri motosiklette bulunan diğer yaralıya müdahale ederek Nazilli Devlet hastanesine sevk etti. Motosiklet sürücüsünün eşi olduğu öğrenilen F.Özcan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı. Etkinliğe katılanlar aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Bazı kişilerin bölücü terör örgütü lehine slogan atması ve polise taş atması üzerine polis biber gazıyla müdahale etti ve terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Ömer Tombuloğlu'na ait kuyumcu dükkanı silahlı bir şahıs tarafından soyulmak istendi. Şüpheli şahsın silahı ateş almayınca kuyumcunun dükkanında kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan Muhammet K., mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında verilen kararla tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karışan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheliler suçüstü yakalandı ve adli mercilerce tutuklandılar.
Düzce'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nevzat Eren, Gümüşova ilçesi Sultaniye Köyü Cami'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı. Cenazeye Düzce Valisi Selçuk Aslan, Eren ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.
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