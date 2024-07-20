Aydın'da kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü Musa Ulutaş hayatını kaybetti. Kazada Ulutaş'ın kullandığı motosikletin altında kaldığı belirlendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ulutaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazanın ardından yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı ve polis-jandarma ekipleri önlem aldı. Kazaya karışan araçlar otoparka çekildi ve Ulutaş'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20.07.2024 13:25
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzeri Feslek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde ilerleyen Musa Ulutaş (23) idaresindeki 09 AEB 29 plakalı sepetli motosiklet, kendisi ile aynı şeritte bulunan ve bekleme yapan ATV'yi sollamak istedi. Bu sırada arkadan gelen G.E. yönetimindeki 20 AGB 705 plakalı kamyon ile çarpışan Ulutaş, kullandığı motosikletin altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ulutaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. Polis ve jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici marifeti ile otoparka çekildi. Ulutaş'ın cansız bedeni iste hastane morguna kaldırıldı. Ulutaş'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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