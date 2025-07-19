Aydın'da Kanal Kenarında Yangın - Son Dakika
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Aydın'da Kanal Kenarında Yangın

Aydın\'da Kanal Kenarında Yangın
19.07.2025 17:00
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Efeler ilçesinde çıkan yangın, rüzgarla yayılarak söndürme çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kanal kenarındaki arazide çıkan yangın, rüzgarla geniş alana yayılırken bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi Ova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kanal kenarında bulunan boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Etkili olan rüzgar nedeniyle yangın geniş bir alana yayılırken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. Söndürme çalışmaları devam ederken, itfaiye ekipleri yangını kontorol altına almaya çalışıyor. Öte yandan ekipler, rüzgarla birlikte genişleyen alevlerin, bölgedeki TEİAŞ'a ait elektrik santraline yaklaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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