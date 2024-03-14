Aydın'da kanlı sabah: Eski kız arkadaşını öldürüp, kafasına sıkarak intihar etti - Son Dakika
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Aydın'da kanlı sabah: Eski kız arkadaşını öldürüp, kafasına sıkarak intihar etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, eski kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti. İddiaya göre, 19 yaşındaki İbrahim Olece, ayrıldığı 17 yaşındaki Ömür Aslan'ı çamaşırcı dükkanında silahla vurdu. Ardından ise kendi kafasına ateş etti. Olay sonucunda her iki genç de hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, inceleme yaparak cansız bedenleri morga kaldırdı. Genç kızın annesinin, kızını rahatsız edeceğini düşünerek işe bırakmadığı belirtildi. Olay yerinde toplanan kalabalık ise polis ekipleri tarafından dağıtılmaya çalışıldı.

14.03.2024 19:12  Güncelleme: 19:40
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Aydın'da kanlı sabah: Eski kız arkadaşını öldürüp, kafasına sıkarak intihar etti

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, iddiaya göre, kendisinden ayrılan 17 yaşındaki genç kızı öldürüp sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, sabah erken saatlerde Uzun Çarşı'da bulunan bir çamaşırcı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki İbrahim Olece, eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen ve kendisinden ayrılan 17 yaşındaki Ömür Aslan'ın çalıştığı çamaşırcı dükkanına geldi. Olece dükkanın önüne gelip sırt çantasında getirdiği silahı çıkarıp Aslan'ı dükkan içerisinde kovalamaya başladı. Olece, genç kızı silahla vurdu. Genç kız kanlar içerisinde yerde kalırken, Olece sonrasında ise kendi kafasına silahla ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Olece ve Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından iki gencin cansız bedenleri Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Genç kızı annesi işe bırakmış"

İki gencin daha önce başka bir iş yerinde beraber çalıştıkları, Ömür Aslan'ın sonrasında şimdiki iş yerinde çalışmaya başladığı ve İbrahim Olece'den ayrıldığı öğrenildi. Olece'nin kızını rahatsız edeceğini düşünen genç kızın annesinin, Aslan'ı sabah işe giderken yalnız bırakmadığı belirtildi. Ayrıca hayatını kaybeden iki gencin aileleri ve yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri bir yandan gençlerin ailelerini sakinleştirmeye çalışırken, bir yandan da olay yerinde toplanan meraklı kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da kanlı sabah: Eski kız arkadaşını öldürüp, kafasına sıkarak intihar etti - Son Dakika

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