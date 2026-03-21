Aydın\'da Kardeşlerin Cinayet Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Aydın'da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Erhan ve Ayhan Özlüer kardeşlerin cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 20 Mart Cuma günü saat 16.45 sıralarında Girne Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer yeni alıp işletmeye başlattıkları öğrenilen fırında silahlı saldırıya uğradı. Olayda iki kardeş U.K.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özlüer kardeşlerin hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Olayda fırında bulunan 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. - AYDIN