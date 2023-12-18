Aydın\'da kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hakkında kasten öldürme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.Y. isimli şahıs Kuyucak ilçesi Aydın- Denizli D-320 karayolu üzerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan S.A.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gön derildi. - AYDIN