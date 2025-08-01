Aydın\'da Kenevir Yetiştiren Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca " Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine" yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan ilçesi Akseki Mahallesinde bulunan ormanlık alanda U.S. isimli şüpheli şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahsın Nazilli ilçesinde bulunan ikameti ile Bozdoğan ilçesi Akseki Mahallesi'ndeki ormanda ve akrabasına ait ikamette eş zamanlı olarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 14 kök kenevir bitkisi, 28 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN