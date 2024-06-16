Aydın'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan 34 Acemi Kasap Hastanelere Başvurdu - Son Dakika
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Aydın'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan 34 Acemi Kasap Hastanelere Başvurdu

Aydın'da bayram namazının ardından kurban kesimi sırasında vücutlarının çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar, hastanelere başvurdu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesi acilinde tedavi altına alınan 34 acemi kasaba ilk müdahaleleri yapıldı ve dikiş atıldı.

16.06.2024 12:31
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Aydın'da bu yıl da manzara değişmezken, kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar hastanelerin yolunu tutarken, şimdiye kadar 34 acemi kasabın hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar manzarası değişmedi. Aydın'da bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan vatandaşlar, vücudunun çeşitli bölgelerini keserek yaraladı. Efeler ilçesinde vatandaşlar, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar iş başındaydı. Kimileri acemi kasaplar tarafından yaralanırken kimileri de kendisini yaraladı. Kurban keserken kendisini yaralayan vatandaşlar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesi acilinde tedavi altına alındı. Yaralılara ilk müdahaleleri yapılıp dikiş atıldı. Aydın'da bu saate kadar toplam 34 acemi kasabın hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Kurban keserken yaralanan Mehmet Meydan; "Kurban kesiyordum. Arkadaşımın bıçağına elim değdi. Bayağı kesildi. 11 dikiş attılar. İyiyim şimdi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan 34 Acemi Kasap Hastanelere Başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan 34 Acemi Kasap Hastanelere Başvurdu - Son Dakika
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