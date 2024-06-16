Aydın'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan 34 Acemi Kasap Hastanelere Başvurdu

3.Sayfa

Aydın'da bu yıl da manzara değişmezken, kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar hastanelerin yolunu tutarken, şimdiye kadar 34 acemi kasabın hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar manzarası değişmedi. Aydın'da bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan vatandaşlar, vücudunun çeşitli bölgelerini keserek yaraladı. Efeler ilçesinde vatandaşlar, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar iş başındaydı. Kimileri acemi kasaplar tarafından yaralanırken kimileri de kendisini yaraladı. Kurban keserken kendisini yaralayan vatandaşlar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesi acilinde tedavi altına alındı. Yaralılara ilk müdahaleleri yapılıp dikiş atıldı. Aydın'da bu saate kadar toplam 34 acemi kasabın hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Kurban keserken yaralanan Mehmet Meydan; "Kurban kesiyordum. Arkadaşımın bıçağına elim değdi. Bayağı kesildi. 11 dikiş attılar. İyiyim şimdi" dedi. - AYDIN