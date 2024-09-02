Aydın\'da Mahalle İçerisinde Silahla Ateş Eden Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde mahalle içerisinde havaya tabanca ile ateş eden şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kozalaklı Mahallesi'nde bir sahsın mahalle içerisinde silah ile havaya ateş ettiği tespit edildi. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda mahalle içerisinde havaya silah ile ateş ettiği tespit edilen F.Ü (47) isimli şüpheli, üzerinde bir adet tabanca ile yakalandı. Olay yeri ve çevresinde bir adet boş kovan ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN