Metruk binadaki yangın korkuttu - Son Dakika
Metruk binadaki yangın korkuttu

Metruk binadaki yangın korkuttu
02.02.2026 20:10  Güncelleme: 20:12
Aydın'ın Efeler ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Kemer Mahallesi Dereyolu caddesinde meydana geldi ve yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın 19.30 sıralarında Kemer Mahallesi Dereyolu caddesi üzerindeki metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bina içerisindeki atıl vaziyette bulunan eşyaların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması üzerine yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metruk binadaki yangını büyümeden söndürüp, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

19:41
İlk fotoğraf geldi Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:16
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
