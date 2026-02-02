Metruk binadaki yangın korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın 19.30 sıralarında Kemer Mahallesi Dereyolu caddesi üzerindeki metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bina içerisindeki atıl vaziyette bulunan eşyaların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması üzerine yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metruk binadaki yangını büyümeden söndürüp, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN