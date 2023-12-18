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Aydın'da motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da motosiklet hırsızı yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi, çalıntı motor ile birlikte kıskıvrak yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı tespit ederek gözaltına aldı.

Aydın\'da motosiklet hırsızı yakalandı
18.12.2023 - 09:44,
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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi, çalıntı motor ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait motosiklet, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının E.B. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs çalıntı motosiklet ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan E.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Yeniköy, Aydın, Söke, Son Dakika

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