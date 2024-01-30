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Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Aydın\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
30.01.2024 - 11:50,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ALG 155 plakalı otomobil Kültür Caddesi'nden dönüş yaptığı esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 AIB 935 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kadın yere düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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