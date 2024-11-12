Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın\'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Köşk'te iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

12.11.2024 22:27
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Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Yavuzköy Mahallesi'nde akşam saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültekin Giray (47) idaresindeki motosiklet ile karşı istikametten gelen A.Ç. (27) yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 sürücüsü de devrilen motosikletlerden düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Giray'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, A.Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınana A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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