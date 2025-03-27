Aydın\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Meşturiyet Mahallesi Meşruiyet Bulvarı ile Halide Hatun Caddesi kesişiminde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.N.K. idaresindeki 09 ANA 300 plakalı motosiklet ile T.İ. yönetimindeki 09 APA 072 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüler savrulan motosikletlerden düştü. Z.N.K. kazayı yara almadan atlatırken, T.İ. ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı T.İ.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN