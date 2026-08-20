Aydın\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. idaresindeki 09 ASJ 650 plakalı motosiklet, kavşaktan dönerken karşı yönden gelen E.K. idaresindeki 09 AJD 883 plakalı motosikletle çarpıştı. Yola savrulan iki motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ayakta tedavi gören iki sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.