Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın\'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevre sakinleri bölgede sıkça kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Kazaya tanık olan vatandaşlar, bu bölgede trafiğin yoğun olduğunu ve can kayıplarını önlemek için düzenlemeler yapılmasını talep etti.

25.04.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevre sakinleri bölgede sıkça kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden konuyla ilgili önlem alınmasını istedi.

Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi ile Batı Gazi Bulvarı kesişiminde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AIP 572 plakalı motosiklet ile 09 HM 707 plakalı otomobil çapıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevre sakinleri önlem alınmasını istedi

Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, bu bölgede sık sık kaza yaşandığını belirtti. Ambulansların da sıkça kullandığı bölgede trafiğin yoğun olduğu ve sürücüler için ciddi tehlike oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, konuyla ilgili yetkililerin bu bölgeye acilen önlem almasını ve can kayıplarını önlemek için gereken düzenlemeleri yapmasını talep ettiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Motosiklet, trafik, Efeler, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
14:43 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Şehir hastanesinin davetiyle harekete geçen ekiplerimiz darp edilmiştir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Şehir hastanesinin davetiyle harekete geçen ekiplerimiz darp edilmiştir
14:16 16 yaşındaki kız, başkomiser babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü 16 yaşındaki kız, başkomiser babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:57 Fenerbahçe’ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
14:40 Gisele Bündchen, trafik ihlali nedeniyle gözyaşlarına boğuldu Gisele Bündchen, trafik ihlali nedeniyle gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 16:20:56. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement