Aydın\'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevre sakinleri bölgede sıkça kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden konuyla ilgili önlem alınmasını istedi.

Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi ile Batı Gazi Bulvarı kesişiminde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AIP 572 plakalı motosiklet ile 09 HM 707 plakalı otomobil çapıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevre sakinleri önlem alınmasını istedi

Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, bu bölgede sık sık kaza yaşandığını belirtti. Ambulansların da sıkça kullandığı bölgede trafiğin yoğun olduğu ve sürücüler için ciddi tehlike oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, konuyla ilgili yetkililerin bu bölgeye acilen önlem almasını ve can kayıplarını önlemek için gereken düzenlemeleri yapmasını talep ettiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN