Aydın\'da motosikletin otobüse çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin şehir içi özel halk otosuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ö.Ö. idaresindeki 09 AJN 006 plakalı motosiklet, A.A. yönetimindeki 09 M 0036 plakalı şehir içi özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN