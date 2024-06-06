Aydın'da Narkotik Operasyonu: Şüpheli Takipten Sonra Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Narkotik Operasyonu: Şüpheli Takipten Sonra Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde narkotik ekipleri tarafından dur ihtarına uymayan araç sürücüsü, amansız bir takip sonucu İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 1 kilo 10 gram skunk maddesi ele geçirildi.

06.06.2024 15:11
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Aydın'ın Germencik ilçesinde narkotik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü önce ters istikametten sonra da otoyola girip kaçmaya başladı. Amansız takip sonucu İzmir'in Torbalı ilçesinde durdurulan araçtan inerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları İ.A. (51) idaresindeki araca Germencik ilçesinde 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracı ekiplerin üzerine süren şüpheli, önce ters istikametten sonra da Aydın-İzmir Otoyolu'na girerek kaçmaya başladı. Amansız takip sonucu İzmir'in Torbalı ilçesi sınırları içerisinde durdurulan araçtan inerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli narkotik ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahsın kullandığı araç ve kaçtığı güzergah üzerinde yapılan aramalarda; 2 parça halinde toplam 1 Kilo 10 gram skunk maddesi ele geçirildi. İ.A.'nın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde ticaretinden arandığı da tespit edildi. İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Narkotik Operasyonu: Şüpheli Takipten Sonra Yakalandı - Son Dakika

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