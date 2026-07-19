Büyük Menderes'te kaybolan 2 çocuk için gece boyunca arama çalışması - Son Dakika
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Büyük Menderes'te kaybolan 2 çocuk için gece boyunca arama çalışması

Büyük Menderes\'te kaybolan 2 çocuk için gece boyunca arama çalışması
19.07.2026 00:47  Güncelleme: 00:48
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan 11 ve 15 yaşındaki iki çocuk kayboldu. AFAD, itfaiye, JAK ve dalgıç polis ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek amacıyla Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kayboldukları iddia edilen iki çocuğun bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, havanın kararmasının ardından gece boyunca da aralıksız sürdürüldü.

Olay, İncirliova ilçesi sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla nehre girdi. Bu sırada akıntıya kapıldıkları iddia edilen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda K. gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, nehirde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Dalgıç polisler de aramalara katıldı

Arama çalışmalarına dalgıç polis ekipleri de dahil olurken ekipler su altında ve su yüzeyinde yoğun çalışma yürüttü. Nehir boyunca farklı noktalarda koordineli şekilde sürdürülen çalışmalarda, kayıp çocuklara ulaşılması için tüm imkanlar seferber edildi.

Yakınları da umutla bekliyor

Kayıp çocukların yakınlarının da nehir kenarındaki umutlu bekleyişi sürerken, ekiplerden gelecek iyi haberi bekleyen aileler arama çalışmalarını endişeyle takip ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Büyük Menderes'te kaybolan 2 çocuk için gece boyunca arama çalışması - Son Dakika

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