Aydın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler hastanelik oldu
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan ortaokulu öğrencileri hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde bulunan Mustafa Kiriş Ortaokulu'nda öğleden sonra 5. sınıf öğrencileri yemek etkinliği yaptı. Tavuk pilav yiyen öğrenciler, akşam saatlerinde fenalaştı. Durum sağlık ekiplerine bildirildi. Rahatsızlanan 30 öğrenci ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi aciline kaldırıldı. Çocukların zehirlendiğini duyan aileler okula akın etti. Bazı veliler ise öğrencilerini okuldan aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
M.Y. isimli öğrenci, "Sınıfımızda etkinlik yaptık. Tavuk pilav yedik. 8 arkadaşımız kustu. Sonra ambulans geldi ve hastaneye gittiler. Benim de midem bulanıyor" dedi.
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