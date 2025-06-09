Aydın\'da Orman Alanlarına Giriş Yasaklandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jadarma ekipleri, muhtemel orman yangınları sebebiyle girişi yasak olan alanlardarda denetim gerçekleştirdi.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski artarken Aydın Valiliği tarafından alınan karar ile il genelinde bulunan ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aydın Valiliğince alınan kararlar kapsamında il sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 1 Haziran 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklandı. Kontrollerini sıklaştıran Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçarlı ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Koçarlı Mersinbelen Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, orman yangınlarının önlenmesi kapsamında ormanlık alanlar ve piknik alanları kontrol edildi. Ayrıca kontrollerin aralıksız sürdüğüne dikkat çekilirken, ormanlık alanların devriyenin yanı sıra teknolojik araçlarla da gözetim altında olduğu hatırlatıldı. - AYDIN