Aydın\'da Orman Yangını

Aydın'ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Köşk ilçesi Kızılcaköy Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallenin alt tarafında kalan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, söndürme çalışmalarına başlarken, arazinin sarp ve havanın aşırı sıcak olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havanın karanlık olması nedeniyle hava unsurlarının müdahale edemediği yangında söndürme çalışmaları sürüyor. - AYDIN