Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı - Son Dakika
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Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı

Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde BBP'li Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Tapu Müdür Yardımcısıyla yaşadığı tartışmanın ardından Tapu Müdürlüğü binasının önünde başlatılan kazı çalışmasının planlanan kaldırım ve durak projesi kapsamında öne çekildiğini savundu. Tapu yönetimini eleştiren Püsküllü, "Ben ayrıcalık istemiyorum. Benim orayı kazmam değil o binayı yıkmam gerek." ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, BBP'li Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ile Tapu Müdür Yardımcısı arasında yaşanan tartışmanın ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Belediye ekipleri, Tapu Müdürlüğü binasının önünde iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Kazı nedeniyle bina girişi ile otopark araç trafiğine kapandı.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre bir vatandaş, arsasına ev yapabilmek için belediyeye ait 10 metrekarelik hissenin satışını talep etti. Belediye tarafından rayiç bedelin belirlenmesinin ardından satışa onay verildi.

Akşam saatlerinde Tapu Müdürlüğü'ne giden Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ile Tapu Müdür Yardımcısı arasında işlem sırasında tartışma yaşandı.

Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı
Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü

"VATANDAŞIN İŞİNİ SALLIYORLAR"

SÖZCÜ'ye konuşan Püsküllü, Tapu Müdürlüğü yönetimini eleştirerek, "Vatandaşın işini sallıyorlar. Tapu Müdürü ve yardımcısı 3 ay önce göreve geldi ve problemler başladı. Her işleme Başkan Yardımcımı gönderiyorum. O izne ayrılınca ben gittim. İlk imzayı attım. Yardımcısı 'Biz bu işlemi yapmak zorunda değiliz, vatandaşın da burada olması lazım. Başkan olman ayrıcalık değil' dedi. Ben 15 yıldır Başkanım bu işler de böyle olur. Konuşmaya devam edince 'atmıyorum, kalsın' dedim, evrakları bıraktım çıktım." ifadelerini kullandı.

"KAZMAK AZ BİLE"

Tapu Müdürlüğü binasının önündeki kazının planlanan kaldırım ve durak çalışması kapsamında yapıldığını savunan Püsküllü, çalışmayı öne aldıklarını söyledi.

Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı

Püsküllü, "Kaldırım ve durak yerleri yapacağız, işi erkene aldım. Bu müdür ve yardımcısı bizim oy için çırpındığımız yerde ortalığın anasını belliyor. Sorun bunlardan kaç kişi memnun. Belediye Başkanı olmam bir şey ifade etmezmiş. Ben ayrıcalık istemiyorum. Benim orayı kazmam değil o binayı yıkmam gerek." dedi.

OTOPARK VE GİRİŞ KAPANDI

Kazı çalışmasının ardından Tapu Müdürlüğü binasının girişi ile otoparkı araç trafiğine kapandı.

Binada çalışanlar ve işlem yaptırmak için gelen vatandaşlar, çıkış yolunun kazıldığını görünce şaşkınlık yaşadı. Otoparkta bulunan bazı araçlar çekici yardımıyla çıkarılırken, bazı sürücüler ise açılan çukurun üzerine yerleştirilen platformu kullanarak araçlarını çıkarmaya çalıştı.

Büyük Birlik Partisi, Hendek Belediyesi, İrfan Püsküllü, Sakarya, Güncel, Hendek, Son Dakika

Son Dakika Sakarya Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı - Son Dakika

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